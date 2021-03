EN DIRECT - Covid-19 : le port du masque obligatoire dans toutes les communes du Nord dès vendredi

PARIS ÉGRATIGNE L'AUTRICHE ET LE DANEMARK





La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a fustigé le projet d'alliance du Danemark et de l'Autriche avec Israël en matière de vaccins anti-Covid. Le "cadre européen" reste le plus approprié pour garantir la "solidarité" au sein de l'UE, martèle-t-elle. "Notre conviction reste de façon très claire que la solution la plus efficace pour répondre aux besoins de vaccination doit continuer de reposer sur le cadre européen", ajoute le Quai d'Orsay. "C’est en effet lui qui garantit la solidarité entre États membres plus que jamais indispensable et notre efficacité collective", a-t-elle ajouté.





Pour rappel, le chancelier autrichien Sebastian Kurz et son homologue danoise Mette Frederiksen doivent rencontrer jeudi en Israël le Premier ministre Benyamin Netanyahou afin de lancer un partenariat pour les vaccins de deuxième génération, portant à la fois sur la production et la recherche.