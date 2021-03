EN DIRECT - Covid-19 : les rassemblements de plus de 6 personnes interdits sur tout le territoire

VIENNE SE RECONFINE POUR PÂQUES





La capitale autrichienne et ses alentours vont être soumis à un nouveau confinement pour Pâques, a annoncé mercredi le gouvernement, qui espère ainsi alléger la pression sur les hôpitaux sur fond de hausse des contaminations au Covid-19.





Les habitants de Vienne, ainsi que ceux des régions de Basse-Autriche et de Burgenland, "là où le variant britannique est le plus répandu", sont invités à rester chez eux entre le 1er et le 6 avril, a déclaré le ministre de la Santé Rudolf Anschober lors d'une conférence de presse en soirée.





A l'instar des trois précédents confinements, il sera cependant possible de sortir pour faire des courses, de l'exercice physique et autres motifs impérieux. Les commerces non essentiels et les musées seront fermés, tandis que les élèves suivront les cours à distance dans la semaine suivant les fêtes de Pâques.