EN DIRECT - Covid-19 : l'Allemagne renonce à son tour de vis pour le week-end de Pâques

OUVERTURE DE 38 VACCINODROMES





38 vaccinodromes vont ouvrir dans les prochains jours partout en France et seront gérés par les sapeurs-pompiers, a annoncé le ministère de l'Intérieur. "Ouverts 7j/7, ces centres de grande capacité seront armés par les sapeurs-pompiers avec notamment le concours des associations agréées de sécurité civile. Plus de 140 centres de vaccination modulaires et mobiles compléteront le dispositif afin de répondre à des besoins spécifiques", selon la place Beauvau dans un communiqué.

Ainsi, ce seront 25.000 pompiers qui seront "formés à la vaccination" et 2500 autres en charge de la logistique et de la gestion de ces centres de vaccination géants. Les autorités visent un total de 530.000 doses de vaccin injectées par semaine, soit 2000 par jour et par centre.