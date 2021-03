EN DIRECT - Covid-19 : Véran reconnaît une situation "extrêmement tendue" à La Réunion

UNE MUTUELLE COMMUNALE A MENTON





Menton, ville relativement cossue de la Côte d'Azur, a lancé au début du mois une mutuelle communale qui pourait être prochainement étendue et proposée aux 70.000 habitants de son agglomération, en réponse à la crise sanitaire du Covid-19.





"Vu la crise sanitaire, on s'est aperçu que les gens hésitaient à se soigner, pour les plus jeunes", décrit à l'AFP le Dr Patricia Martelli, adjointe à l'Action sociale et à la Santé. "Pour les plus anciens, qui ont besoin de prothèses dentaires et oculaires, (...) on part du principe que la Sécurité sociale ne pourra plus tout payer car elle engage des frais tels que ça va créer un déficit abyssal".





"Au départ, c'était pour les gens qui n'ont pas de mutuelle. Mais à l'arrivée, c'est pour des gens qui nous disent qu'ils ne peuvent plus payer la leur", observe l'élue LR, adjointe du maire Jean-Claude Guibal, 80 ans, réélu pour un sixième mandat en 2020.