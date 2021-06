EN DIRECT - Accélérer le déconfinement ? "Il faut rester prudent", prévient Emmanuel Macron

RESTAURATION : MACRON APPELLE LES JEUNES À POUVOIR LES 110.000 OFFRES D'EMPLOI DISPONIBLES





En visite dans un lycée hôtelier de la Drôme, et alors que les restaurants s'apprêtent à rouvrir leurs salles, Emmanuel Macron a appelé les Français, et plus particulièrement les jeunes, à envisager les métiers de la restauration, où 110.000 offres d'emploi sont à pourvoir. "Je veux appeler chacune et chacun, tous ceux qui sont en recherche d'emploi, le secteur de la restauration embauche et ce sont des métiers dont nous pouvons être fiers, dont nous devons être fiers", a déclaré le président de la République.





"L’ensemble des métiers de la restauration offre des perspectives à très court terme, pour des jeunes qui sont en recherche d’emploi ou en formation en alternance ou en apprentissage, comme pour nos concitoyens qui ont fait l’objet de licenciement dans cette période et sont prêts à se reconvertir. Nous allons nous mobiliser très fortement pour que ces 110.000 offres soient pourvues au plus vite, au plus près des territoires", a-t-il ajouté, indiquant par exemple que 500 emplois étaient à pourvoir dans la Drôme.