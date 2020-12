EN DIRECT - Covid-19 : Emmanuel Macron testé positif, Jean Castex et Brigitte Macron cas contact

CONSEIL SCIENTIFIQUE





Invité ce mercredi soir sur RTL, Jean-François Delfraissy a fait le point sur l'épidémie et la campagne de vaccination à venir : "Je suis très confiant envers les vaccins. Je me ferai vacciner dès que je rentrerai dans la case [correspondant] au moment où je dois me faire vacciner. Le vaccin est (...) un espoir, et je l'assume (...). Ces vaccins anti-Covid auront des effets secondaires comme l'ensemble des vaccins. Prenons le temps de bien monter la vaccination dans les Ehpad et les unités hospitalières qui s'occupent des personnes âgées."





Le président du conseil scientifique a estimé que la France pourrait voir le "bout du tunnel à l'automne 2021".