EN DIRECT - Déconfinement progressif : "L’idée, c’est d’avoir un été le plus normal possible", affirme Jean-Baptiste Djebbari

VACCINATION : ATTAL DÉFEND LES LIMITES D'ÂGE





Le porte-parole du gouvernement a critiqué dimanche les initiatives de collectivités qui s'affranchissent des consignes gouvernementales et élargissent la vaccination à toutes les catégories d'âge. "La France est limitée par le nombre de doses qu'elle reçoit" et la "priorité" reste "de protéger ceux les plus à risque", a rappelé Gabriel Attal à l'émission d'Europe 1-Cnews-Les Echos.





Or "vous avez encore plusieurs millions de personnes considérées comme prioritaires et qui sont dans l'attente d'une vaccination". "Allez chercher les publics prioritaires qui ne sont pas encore vaccinés", notamment les "personnes âgées qui vivent seules" et ne peuvent se déplacer, a plaidé M. Attal, citant des initiatives ailleurs de collectivités mettant en place des bus pour aller à la rencontre de ces publics.