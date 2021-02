EN DIRECT - Les États-Unis ont franchi la barre des 500.000 morts du Covid-19

DÉCISION MERCREDI POUR FRANCE-ÉCOSSE





Le comité du Tournoi des Six Nations a annoncé ce lundi qu'une décision sur le maintien ou non du match entre la France et l'Écosse serait prise mercredi. Pour rappel, les Bleus sont touchés par 14 cas de coronavirus. Le capitaine Charles Ollivon et le demi de mêlée Antoine Dupont sont notamment infectés.





"Une décision quant au match France - Écosse sera prise. Assurer la santé et la sécurité de tous les joueurs et de tous les membres du personnel est notre priorité numéro un. Si la décision devait aller dans le sens d'un report, le match serait planifié à la date la plus proche possible", indique le communiqué.