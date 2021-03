EN DIRECT - Covid-19 : hausse importante du nombre de malades en réanimation

BELGIQUE





La Commission européenne s'est dite lundi "surprise" de la prolongation par la Belgique de l'interdiction des voyages non essentiels, indiquant examiner "toutes les options" possibles contre cette décision jugée disproportionnée.

La Belgique, pays où siègent les principales institutions européennes et où vivent beaucoup d'expatriés, a interdit fin janvier les voyages non essentiels depuis et vers son territoire afin de lutter contre la pandémie, et ce jusqu'au 1er avril.

Malgré des remontrances de la Commission européenne, le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé vendredi que cette interdiction serait prolongée jusqu'au 18 avril, pour inclure les vacances de Pâques.