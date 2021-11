EN DIRECT - "Hautement transmissible", le variant Omicron exige une "action urgente", selon le G7

ROYAUME-UNI





Une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 doit être proposée à tous les plus de 18 ans au Royaume-Uni, dans un effort pour renforcer la protection de la population contre le variant Omicron, ont recommandé lundi les scientifiques conseillant le gouvernement sur sa campagne de vaccination.





Cette troisième dose, jusqu'à présent reservée aux plus de 40 ans, doit être désormais proposée trois mois et non plus six mois après la seconde dose de vaccin, ont conseillé les experts de ce comité, le JCVI, lors d'une conférence de presse.