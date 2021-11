EN DIRECT - Variant Omicron : "Il n’est pas prévu de fermer les frontières", assure Gabriel Attal

ETATS-UNIS





Vers un élargissement de la dose de rappel aux Etats-Unis ? Poussés par les inquiétudes croissantes concernant le variant Omicron, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré, ce lundi, que tous les adultes américains "devraient" recevoir des doses de rappel, rapporte le New York Times.





Dans le détail, ils recommandent aux adultes âgés de 18 ans et plus de recevoir un rappel six mois pour les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna, ou deux mois pour le vaccin Johnson & Johnson à injection unique, a indiqué l'agence.





Pour l'instant, seuls les Américains de 50 ans et plus, ainsi que ceux de 18 ans et plus vivant dans des établissements de soins de longue durée, peuvent recevoir leur dose de rappel.