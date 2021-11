EN DIRECT - Covid-19 : huit cas possibles du variant Omicron détectés en France

VARIANT OMICRON : "UNE DIZAINE" DE CAS SUSPECTS EN FRANCE





Alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué plus tôt que la détection en France du variant Omicron était "très probablement une question d'heures", le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait savoir qu'"une dizaine" de cas suspects faisaient actuellement l'objet d'analyses. "On est encore au stade du criblage. On a plusieurs cas possibles. Une dizaine. À ce stade, on est sur des cas possibles", a-t-il déclaré sur CNews. "Ces diagnostics vont être passés au séquençage et on saura dans les prochaines heures s’il y a des cas positifs du variant."