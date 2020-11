EN DIRECT - Covid-19 : Castex prépare des restrictions "sur le temps long" jusqu'à l'arrivée d'un vaccin

NEW YORK





Ville américaine la plus touchée au printemps, New York a jusqu'ici résisté au virus. Mais le taux de positivité des tests PCR, longtemps resté proche des 1%, augmente désormais quotidiennement et a dépassé vendredi pour la première fois le seuil critique des 3%.





Le maire Bill de Blasio, qui avait rouvert les écoles publiques fin septembre, a appelé les parents d'élèves à "se préparer" à leur fermeture lundi. Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a déjà annoncé la fermeture dès 22H00 des bars et restaurants, une mesure entrée en vigueur hier et globalement bien acceptée dans une ville où ces établissements fermaient déjà pour la plupart avant minuit.