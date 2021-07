EN DIRECT - L'ambassadeur d'Espagne encourage les Français à venir malgré les alertes du gouvernement

LE MAIRE PRÉVOIT 5% DE CROISSANCE EN 2021





"Nous continuons à tabler sur 5 % de croissance. Le seul obstacle à la croissance de 6 % qu’on nous promet, c’est la pandémie", a déclaré Bruno Le Maire, ce jeudi matin sur BFM TV.





Et le ministre de l'Économie de poursuivre : "On a une excellente situation économique et une situation sanitaire qui est préoccupante. Je ne voudrais pas que la situation sanitaire préoccupante fragilise une reprise économique qui est plus forte, beaucoup plus vigoureuse que ce que nous avions prévu."