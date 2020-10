EN DIRECT - Covid-19 : l'Allemagne durcit elle aussi ses restrictions

INQUIETUDES DANS LE SECTEUR DE L'HOTELLERIE





David Zenouda, représentant de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) Nuit Île-de-France, exprime au micro de LCI "une grande déception". "C'est catastrophique pour notre économie, pour nos métiers. On ne sait plus vers qui se tourner pour du soutien". Il estime à 10000 le nombre d'emplois perdus à l'heure actuelle, et 200000 dans les mois à venir.





La fermeture à 21h que leur impose le couvre-feu ne permettra pas au secteur de se faire dédommager par les assurances, fait-il savoir. "On se bat depuis des mois, on est à bout de souffle et là c'est le coup de massue."