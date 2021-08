EN DIRECT - Covid-19 : la Nouvelle-Zélande enregistre son premier cas local depuis six mois

CENTRES COMMERCIAUX SOUMIS AU PASS SANITAIRE





A partir de ce mardi, s'ajoutent à la liste l'Isère et les Pyrénées-Atlantiques. Après les bars, restaurants, hôpitaux et trains, plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de la région parisienne et de la moitié sud de la France contrôlent déjà systématiquement le pass sanitaire, des opérations plutôt bien accueillies malgré quelques tensions, et au moins un hypermarché en infraction. Pour rappel, le gouvernement a demandé aux préfets d'imposer le pass sanitaire pour les surfaces de plus de 20.000 m2 dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100.000 habitants sur une semaine.





Outre Paris et quatre départements de sa banlieue (Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine), les départements concernés en métropole sont les Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse-du-Sud, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Landes, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Savoie, Var et Vaucluse.