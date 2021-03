EN DIRECT - Covid-19 : l'hypothèse d'un incident de laboratoire "extrêmement improbable", selon l'OMS

PR. CHRISTINE ROUZIOUX INVITÉE DE LCI





"La situation à l'hôpital est d'autant critique que le nombre d'infections augmente tous les jours. Il faut anticiper, que dans 15 jours, on aura les conséquences des infections de la semaine dernière. Elle est déjà critique et ça ne peut pas s'améliorer", estime la professeure émérite de virologie Christine Rouzioux, membre des académies de médecine et de pharmacie, invitée de LCI lundi.





"On a un pourcentage de personnes infectées qui va systématiquement à l'hôpital et l'hôpital est déjà plein. C'est assez facile de comprendre pourquoi la situation est critique. Le nombre de cas positifs chaque jour nous inquiète beaucoup. Contrairement aux semaines précédentes, où on était sur un plateau, là il augmente dans des proportions assez importantes et des tranches d'âge plus jeunes que précédemment", poursuit-elle.