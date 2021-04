EN DIRECT - Covid-19 : toujours près de 6000 patients en réanimation

À cela s'ajoute une pénurie de traitements et d'oxygène qui confronte l'Inde à une crise sanitaire d'une très forte ampleur.

Avec plus de 2.000 décès et près de 300.000 nouvelles contaminations en 24 heures, l'Inde compte désormais plus de 182.000 morts du Covid et 15,6 millions de contaminations.

Sur la journée de mardi, 14.019 nouveaux décès et 787.411 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 3.321 nouveaux morts, l'Inde 2.023 et les États-Unis 750.

3.046.134 personnes sont mortes du coronavirus depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019 et plus de 142.838.730 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Selon l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois est reparti à la hausse sur les trois derniers mois, à 22,4%. Un phénomène jamais vu depuis août 2020.

"Les résultats sont positifs, mais insuffisants. L'épidémie recule deux fois moins qu'en novembre, notamment du fait du variant anglais, plus contagieux, agressif chez les jeunes et un peu plus résistant aux mesures de freinage mises en place", a détaillé le porte-parole du gouvernement, précisant que "la pression hospitalière reste très forte et nous sommes très loin d'un retour à une activité médicale normale."

À la sortie du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait le point sur la situation en France. Après une semaine de vacances et deux semaines de mesures sanitaires restrictives, "les premiers effets sont perceptibles, le nombre de cas diminue légèrement tout comme le taux d'incidence. Nous pourrions être au pic ou proche de l'être."

"Dans les seize territoires concernés en premier par les mesures renforcées, une diminution du taux d'incidence s'observe depuis la semaine du 5 avril. Avec un recul du taux d'incidence compris entre 15% dans les Hauts-de-France et près de 20% en région Sud."

Où l'épidémie circule-t-elle le plus et le moins ? Si, par endroits, la baisse du taux d'incidence est "spectaculaire", d'autres régions restent dans une situation préoccupante, a annoncé Gabriel Attal dans son point presse hebdomadaire.

L'Inde a été ajoutée à la liste des pays avec quarantaine obligatoire comme le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud et le département de la Guyane pour faire face au variant brésilien.

Interrogé sur la fin des interdictions des déplacements interrégionaux, de l'attestation et de la réouverture de certaines terrasses et lieux de culture, il confirme également les pistes données : "Je ne peux pas être plus clair, c'est la base de notre travail".

Des personnalités participeront-elles à une campagne pour favoriser la vaccination ? "Évidemment que, comme un outil parmi d'autres, à côté de la transparence, il y a aussi la question de l'exemple. Le Premier ministre s'est fait vacciner devant les caméras. Je vous confirme que le Président et le Premier ministre souhaitent que ces exemples se multiplient : des personnalités populaires connues des Français, des responsables publics qui pourraient médiatiser leur vaccination".

"Nous avons le souhait de rouvrir certain lieu culturel, de mettre à l'expérimentation certains événements sportifs et évidemment l'ouverture des terrasses et des restaurants et des commerces", a-t-elle affirmé avant de conclure "dans le Finistère nous avons l'habitude d'innover et nous sommes très respectueux de protocole."

Les habitants de Tarascon-sur-Ariège n'ont plus pour obligation de porter le masque dans la rue. Mais la prudence reste de mise.

Le but du programme est de vacciner jusqu’à 27% de la population dans les 92 pays les plus pauvres d’ici la fin de l’année.

En offrant ces doses, flaconnées en Italie, la France veut ainsi inaugurer le mécanisme européen Covax de partage de doses, a précisé le palais de l'Élysée. Covax doit permettre aux 92 pays les plus pauvres d’obtenir des doses de vaccins grâce à des fonds réunis par des donateurs. Il est co-dirigé par l’Organisation mondiale de la santé, l’alliance vaccinale Gavi et la "Coalition for Epidemic Preparedness Innovations".

La préparation de la rentrée scolaire et le suivi de la campagne de vaccination seront notamment abordés par les membres du gouvernement.

Le Premier ministre Jean Castex, accompagné des ministres de la Santé et de l'Éducation nationale, tiendra ce jeudi une nouvelle conférence de presse pour revenir sur les décisions prises en conseil de défense et en conseil des ministres.

Cette décision va s'ajouter aux dispositions annoncées, isolement et tests, par Gabriel Attal. Les vols entre la France et l'Inde concerneraient 1.900 passagers par semaine.

Selon des sources gouvernementales, la France s’apprête à suspendre les vols en provenance et à destination de l’Inde alors que l'épidémie de Covid-19 devient hors de contrôle dans ce pays d'Asie du Sud de 1,3 milliard d'habitants.

INFO TF1/LCI - LA FRANCE VA SUSPENDRE SES VOLS AU DÉPART ET À DESTINATION DE L'INDE

Le pays a reçu près de 650.000 doses de différents vaccins, la quasi-totalité sous forme de dons ou via le programme international Covax visant à garantir un accès équitable aux vaccins.

Les cas de Covid-19 ont dépassé ce mercredi le million en Irak, un nombre inégalé dans le monde arabe, enregistré dans un pays de 40 millions d'habitants en pénurie de médicaments, de médecins et d'hôpitaux depuis des décennies.

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo pourraient reporter à juin leur décision sur le nombre de spectateurs autorisés alors que la situation sanitaire reste des plus fragiles à moins de 100 jours de la compétition. Pour rappel, ils ont déjà annoncé que les spectateurs venant de l'étranger ne seraient pas admis.

Le Premier ministre participera ce jeudi à la conférence de presse sur la situation épidémique. La rentrée scolaire, la campagne de vaccination et la question des frontières devraient être abordées.

Le chef du service de réanimation et des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris s'est inquiété d'un possible relâchement des mesures sanitaires.

La préfecture de police, la mairie de Paris et l'ARS d'Île-de-France ont annoncé conjointement mercredi l'ouverture, "début mai", d'un vaccinodrome "de très grande capacité" dans la capitale. Ce complexe sera "implanté au sein du parc des expositions de la Porte de Versailles".

Les taux d'incidence (529,8 pour 100.000 habitants) et de positivité des tests (12,2%) restent stables.

L'Islande a donné son feu vert mercredi à l'utilisation, sans limite d'âge, du vaccin Janssen. "Nous avons reçu la conclusion de l'Agence européenne des médicaments (EMA) selon laquelle le vaccin Janssen peut être utilisé et sera donc distribué la semaine prochaine", a annoncé en conférence de presse Kamilla Josefsdottir, médecin spécialiste des maladies infectieuses à la Direction de la Santé. "Il a été décidé de n'avoir aucune restriction sur le vaccin Janssen en l'état actuel des choses", a-t-elle précisé.

13.247.089 personnes en France ont désormais reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19 (19,8 % de la population totale et 25,2 % de la population majeure). 5.013.963 d'entre elles ont même reçu les deux doses, soit 7,5 % de la population totale et 9,5 % de la population majeure.

En conséquence, avec cette nouvelle règle, un club "qui n'aurait pas au minimum quinze joueurs dont un gardien de but" négatifs au Covid-19 avant une rencontre pourra demander à la Commission des compétitions le report de son match.

Le gouvernement prévoit de déployer l'utilisation d'autotests dans les lycées et plus de tests salivaires dans les écoles, de façon à anticiper la propagation du virus et fermer des classes si nécessaire.

Le gouvernement doit annoncer jeudi soir, dans une conférence de presse, les mesures prises pour ce retour de vacances, qui a lieu trois semaines après la fermeture des établissements scolaires. La reprise des classes, lundi, doit se faire en présentiel en primaire et à distance pour une semaine dans les collèges et lycées.

Les syndicats d'enseignants, qui seront reçus au ministère jeudi à 14H00, demandent la fermeture d'une classe, dès qu'il y a un cas positif, partout en France. "Il nous faut un protocole beaucoup plus strict qu'avant la fermeture. On a dû fermer il y a trois semaines parce que le virus est entré dans les écoles", estime Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire.

La loi, qui augmente les compétences du pouvoir central dans les domaines sanitaire et éducatif, normalement prérogatives des régions, doit mettre un terme aux tensions avec ces dernières. De nombreux Länder ont jusqu'ici aménagé, voire ignoré des mesures strictes pourtant décidées avec leur aval.

Cette révision de la loi sur la protection contre les infections impose le déclenchement automatique de restrictions sévères au niveau national, au-delà d'un certain seuil d'infections.

"Je crois que l'Europe a besoin de plus de compétences dans le domaine de la santé", a déclaré la chancelière lors d'un événement organisé par le Parti populaire européen (PPE) conservateur.

Angela Merkel s'est montrée ouverte, mercredi, à une modification des traités européens afin de donner plus de compétences à l'UE pour lutter contre les pandémies.

En 24 heures, 476 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 601 malades la veille.

Dès lundi prochain, les cinémas, théâtres et salles de concert pourront aussi rouvrir, mais uniquement en respectant la distanciation et en restant en dessous de 50% de leur capacité maximale.

Les restaurants seront autorisés à ouvrir au public à déjeuner, et aussi à dîner pour la première fois depuis fin octobre, mais seulement en plein air et dans les régions classées "jaune", c'est-à-dire celles présentant le risque de contagion le plus faible.

Le gouvernement italien a confirmé, mercredi, la levée progressive des restrictions anti-covid à partir du 26 avril, avec notamment la réouverture très attendue des restaurants et cinémas.

EN ITALIE, RÉOUVERTURE DES RESTAURANTS ET CINÉMAS LUNDI PROCHAIN

Le centre "vaccinera au minimum 1000 personnes par jour", mais aura la particularité de n'être ouvert que les week-ends, grâce à la mobilisation d'une soixantaine de médecins, infirmiers, pompiers et personnels d'accueil, selon les organisateurs. La prise de rendez-vous s'effectuera uniquement par internet, ont-ils précisé.

Le vaccinodrome sera installé au sein du centre de convention du Disney's Newport Bay Club de Disneyland Paris d'ordinaire utilisé pour des événements professionnels, a précisé la préfecture, qui pilote cette opération avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et le conseil départemental.

Un grand centre de vaccination ouvrira à partir de samedi à Disneyland Paris, fermé temporairement à cause de la pandémie, a annoncé mercredi la préfecture de Seine-et-Marne.

Toulouse (Ligue 2) a annoncé le report de ses deux matchs contre Pau (34ème journée) et le Havre (35ème journée) après la détection de nouveaux cas de Covid-19 dans l'effectif. Ce sont désormais treize joueurs et quatre membres du staff du Téfécé qui ont été contaminés.

Pour rappel, le nouveau variant du Covid-19 développé en Inde combinerait deux mutations et serait plus contagieux.

Sur le plateau de LCI, le Dr Martin Blachier a estimé qu'il ne fallait pas "avoir peur" du variant indien du Covid-19. "On doit gérer l'épidémie en France, avec les vaccins que l'on a à disposition" pour immuniser au plus vite le maximum de personnes, a-t-il estimé.

Parallèlement, les cinémas, théâtres et salles de concert vont aussi pouvoir rouvrir avec un protocole sanitaire strict (respect de la distanciation et 50% de leur capacité maximale avec un plafond supplémentaire de 1 000 spectateurs).

Le gouvernement italien a confirmé mercredi la levée progressive des restrictions anti-Covid à partir du 26 avril. Les restaurants seront autorisés à ouvrir au public le midi et le soir, mais seulement en plein air et dans les régions classées jaune (c'est-à-dire celles présentant le risque de contagion le plus faible).

Face à la flambée des cas de Covid-19, les vols en provenance et à destination de l'Inde seront bientôt suspendus, selon nos informations. Les voyageurs en provenance du pays feront par ailleurs l’objet de mesures d'isolement stricts.

Retour des enfants à l'école dès le 26 avril, fin de la limitation des déplacements le 2 mai, réouverture des terrasses et lieux culturels mi-mai : le gouvernement a confirmé ce mercredi les principales dates du calendrier de déconfinement.

"Pour dire les choses simplement, si vous attendez votre tour, n'attendez plus. Il est maintenant temps pour toutes les personnes de plus de 16 ans de se faire vacciner", a déclaré le démocrate.

Les représentations recommenceront d'abord aux Etats-Unis, suivis de la République Dominicaine et du Royaume-Uni. En mars 2020, la troupe avait dû annuler 44 productions à travers le monde, mettant au chômage technique 4.679 acrobates et techniciens.

Après plus d'un an d'interruption à cause de la pandémie de Covid-19, le Cirque du soleil a annoncé ce mercredi la reprise de quatre de ses spectacles à partir de cet été. "C'est le moment que nous attendions tous", a déclaré Daniel Lamarre, le PDG du groupe. "Près de 400 jours se sont écoulés depuis l'arrêt forcé de nos opérations et nous attendions notre retour sur scène avec impatience."

"Point critique". C'est dans ces termes que l'Organisation mondiale de la santé parle, un an et demi après son apparition, de la pandémie de Covid-19. Après avoir écumé les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique du Sud, elle s'attaque désormais à l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde.

Dans le même temps, les campagnes vaccinales connaissent des hauts et des bas. Si elles vont bon train en Israël ou au Royaume-Uni, qui ont même commencé à rouvrir leurs bars et commerces non essentiels, elles restent chaotiques dans bon nombre de pays européens. Les difficultés traversées par AstraZeneca, suspendu voir interdit en raison des caillots sanguins qu'il génère chez un infime pourcentage de ses récipiendaires, puis par l'unidose Janssen, sont autant d'obstacles sur la campagne vaccinale française.