EN DIRECT - Covid-19 : plus de 4 millions de doses de rappel administrées en France, annonce Gabriel Attal

VACCINATION À PLEIN RÉGIME AU VIETNAM





La semaine passée, le Vietnam a été le pays à vacciner le plus vite sa population, en administrant des doses à 1,33% des Vietnamiens chaque jour. Suivent ensuite, parmi les pays de plus d'un million d'habitants, l'Iran (0,96%), Taïwan (0,82%), le Bangladesh (0,81%), le Pérou et Cuba (0,79% chacun).





Ces pays se situent tous en Amérique latine et en Asie. L'accélération de la campagne vaccinale sur ces territoires est une tendance observée depuis plusieurs mois : les pays de ces régions rattrapent progressivement leur retard sur les champions de la vaccination qui étaient jusque-là principalement situés en Europe, en Amérique du Nord et au Proche-Orient.





À ce jour, les Émirats arabes unis sont le pays le plus vacciné au monde, avec 89% de sa population complètement vaccinée. Ils devancent le Portugal (86%). Suivent Singapour (80%), l'Espagne et le Cambodge (79% chacun), et la Corée du Sud (78%). La France a vacciné quant à elle sa population à 75%, ex æquo avec l'Irlande et le Japon.