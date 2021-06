EN DIRECT - Covid-19 : la France repasse sous le seuil des 2500 patients en réanimation

SITUATION "SOUS CONTRÔLE" DANS LES LANDES





La situation sanitaire dans les Landes "n'est pas particulièrement inquiétante" mais "appelle à la vigilance", ont indiqué lundi les autorités. "C'est une situation qui n'est pas particulièrement inquiétante mais qui mérite notre vigilance", a déclaré lors d'un point presse la préfète Cécile Bigot-Dekeyzer, en assurant que la 2e phase de déconfinement prévue mercredi n'était "pas remise en question".





"La situation est sous contrôle", a-t-elle martelé en revenant sur les 31 cas avérés dans les Landes de contamination au variant Delta, identifié pour la première fois en Inde en avril. "Le taux d'incidence a augmenté sensiblement au cours des dernières semaines, mais reste modéré puisqu'il se situe entre 80 et 100 cas (pour 100.000 habitants)", a-t-elle relativisé.





Signe que "la situation n'est pas inquiétante", "les personnes touchées (par le variant Delta) sont jeunes, seulement 5 ont plus de 50 ans dont une a plus de 75 ans", a expliqué Didier Couteaud délégué départemental de l'ARS pour les Landes. La plupart étaient non vaccinées, exceptée une personne se trouvant "dans un schéma vaccinal complet" mais qui avait reçu sa 2e dose deux jours avant le test, a-t-il ajouté. Deux autres avaient reçu une première dose. Il n'y a eu "aucun décès et aucune hospitalisation liée à ces situations" de variant, a complété M. Couteaud, en relevant que de rares hospitalisations étaient attribuées à des "excès de doliprane". Cette trentaine de cas concerne 15 foyers, notamment familiaux. Parmi elle figurent des "ouvriers" du "secteur secondaire" et deux personnes hébergées en centre d'accueil de demandeurs d'asile et considérées comme faisant partie des "15 cas de départ".