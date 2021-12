EN DIRECT - "Limiter les interactions sociales", vaccination des 5-11 ans... les annonces pour faire face à la 5e vague

📺 ÉDITION SPÉCIALE SUR TF1





En raison de l'actualité, TF1 modifie sa programmation et propose ce lundi une édition spéciale consacrée à la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex et du ministre des Solidarités et de la Santé et Olivier Véran.





L'édition spéciale est présentée en direct par Gilles Bouleau à partir de 18h35.