EN DIRECT - Covid-19 : Merck dépose une demande d'autorisation aux États-Unis pour sa pilule anti-coronavirus

DÉPRESSION ET ANXIÉTÉ, L'AUTRE ÉPIDÉMIE





Les cas de dépression et d'anxiété ont augmenté de respectivement 28% et 26% dans le monde en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, selon une étude publiée samedi dans The Lancet.





L'étude est la première à évaluer les impacts mondiaux de la pandémie sur les troubles dépressifs majeurs et les troubles anxieux, en les détaillant par âge, sexe et localisation dans 204 pays et territoires en 2020.





Les femmes ont été plus touchées que les hommes, et les plus jeunes ont été davantage concernés que les groupes plus âgés.