EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de patients hospitalisés en légère baisse

LES JEUNES DE PARIS VEULENT MOINS DE TELETRAVAIL





Les jeunes salariés franciliens sont beaucoup plus attachés au bureau qu'ils ne l'ont été et sont moins demandeurs de télétravail que leurs aînés, révèle le 8e baromètre annuel Paris Workplace, réalisé en partenariat avec l'Ifop et publié aujourd'hui. Le dernier baromètre, paru en février 2020 avant la pandémie de Covid-19 et les confinements successifs, observait que seuls 38% des moins de 35 ans considéraient le bureau comme un lieu où ils aimaient passer du temps. Cette proportion est passée à 64% en 2021.





Pour les moins de 35 ans, "le bureau reste un repère important", selon l'étude. "La vie sociale et les collègues" est leur première raison d'y venir et ils sont 67% à considérer leurs collègues également comme des amis, soit deux fois plus que les plus de 50 ans (34%). Chez les 35-50, seuls 42% déclarent considérer leur lieu de travail comme un lieu de vie où ils aiment passer du temps, une proportion qui tombe à 38% chez les plus de 50 ans.