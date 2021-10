EN DIRECT - Covid-19 : le Pr Delfraissy "assez optimiste" pour les semaines à venir

PORTS MONDIAUX DURABLEMENT CONGESTIONNES





La congestion qui touche les ports au niveau mondial et qui a contraint récemment plusieurs porte-conteneurs à se dérouter de l'Angleterre vers des ports européens va durer encore 6 à 9 mois, a indiqué mercredi à l'AFP l'Association des ports britanniques (BPA).





Cette situation qui dure "depuis plus d'un an" est liée aux perturbations du trafic mondial causées par la pandémie et "va durer pendant encore 6 à 9 mois, a déclaré Mark Simmonds, directeur des affaires externes de la BPA. Selon lui, le blocage n'est pas spécifique au Royaume-Uni et la situation "est bien pire en Chine et aux Etats-Unis".