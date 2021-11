EN DIRECT - Covid-19 : le texte sur la possibilité de prolonger le pass sanitaire de retour à l'Assemblée

PROTESTATIONS EN UKRAINE





Plus d'un millier d'Ukrainiens ont manifesté ce mercredi dans le centre de Kiev contre la vaccination contre le Covid-19 et des restrictions pour les non-vaccinés, alors que le pays est frappé de plein fouet par une nouvelle vague de cette maladie.





Les protestataires se sont rassemblés devant le Parlement avant de bloquer brièvement la circulation dans le quartier gouvernemental. Ils brandissaient des pancartes sur lesquelles il était écrit notamment : "Non à la vaccination, non à l'implantation de puces" et "Non aux expériences médicales, protégeons nos enfants".