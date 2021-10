EN DIRECT - Covid-19 : "Le risque d'une reprise épidémique réelle ne peut être exclu", prévient Gabriel Attal

LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE DES SALARIÉS RESTE PRÉOCCUPANTE





La détresse psychologique des salariés a diminué cet automne par rapport au printemps, mais reste "à des niveaux préoccupants", selon un sondage sur la santé psychologique des salariés français réalisé par OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine et publié mercredi.





Désormais, 38% des salariés sont en "détresse psychologique", soit un recul de six points par rapport à l'étude précédente (44%), réalisée au printemps. Mais avec 2,55 millions de salariés touchés selon l'estimation de ce sondage, le nombre de cas de burn out sévère "continue d'exploser", bondissant de 25% par rapport à mai, souligne Empreinte Humaine. Deux managers sur dix (18%) sont en burn out sévère.





Ces "niveaux élevés de burn out s'expliquent par l'épuisement de 18 mois de crise" qui ont conduit les salariés "au bout de leurs ressources personnelles", considère le cabinet franco-québécois, spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux (burn out, dépressions, suicides...). "Toujours les plus touchées", 44% des femmes sont en détresse psychologique, contre 33% des hommes. Les jeunes en souffrent également davantage avec la moitié des moins de 39 ans concernés. Et 20% de l'ensemble des salariés ont été en arrêt maladie pour raisons psychologiques, tandis qu'un tiers (33%) sont en dépression nécessitant un traitement.