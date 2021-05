EN DIRECT - Covid-19 : 222 décès en 24h, forte baisse du nombre de personnes hospitalisées

L'UE VEUT CINQ TRAITEMENTS CONTRE LES "COVIDS LONGS" D'ICI FIN 2021





L'Union européenne a dévoilé jeudi des dispositions pour encourager le développement de traitements contre le Covid-19, notamment les symptômes persistants et handicapants des "Covids longs", en vue d'autoriser jusqu'à cinq nouveaux traitements "efficaces" d'ici à la fin de l'année. Jusqu'à présent, un seul traitement spécifique anti-Covid a été approuvé : l'antiviral Remdesivir.





Cette "stratégie", via des soutiens financiers à la recherche et des assouplissements réglementaires, doit permettre d'"autoriser trois nouveaux traitements contre le Covid-19 d'ici octobre 2021 et éventuellement deux autres d'ici la fin de l'année", indique la Commission européenne.





Entre 10% et 15% des patients malades du Covid-19, ayant déclaré la pathologie, souffrent par la suite de symptômes durables (troubles respiratoires et digestifs, extrême fatigue intellectuelle, douleurs, "brouillard mental"...). Ces maux peuvent affecter plus ou moins sévèrement leur vie personnelle et professionnelle, mais leurs raisons physiologiques restent mal élucidées, ce qui complique le traitement médical.