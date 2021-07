EN DIRECT - Covid-19 : "Le risque d'une 4e vague rapide est là", prévient Gabriel Attal

LISTE DES PATIENTS NON-VACCINÉS





La CNIL a validé l'envoi aux médecins de la liste de leurs patients non-vaccinés. Mais plusieurs conditions devront être remplies. Cette liste devra concerner uniquement les médecins qui en font la demande, être supprimée dès que possible, et que son but soit "d'informer et de sensibiliser, et non d'essayer de les convaincre".