EN DIRECT - Covid-19 : près de 4000 malades hospitalisés en réanimation

UN PASS SANITAIRE EN CHINE





La Chine a lancé pour ses citoyens un passeport numérique qui leur permettra de prouver leur statut sanitaire lors d'un voyage vers ou depuis l'étranger et pourrait contribuer à une ouverture accrue des frontières chinoises. Ce "certificat de santé pour les voyages internationaux" est une application pour smartphone qui affiche et authentifie les données sanitaires des passagers, comme leurs tests Covid (PCR et anticorps) ou leur statut vaccinal. Pour l'instant, l'application n'est pas obligatoire et est réservée aux Chinois.

Même chose en Israël, où plus de la moitié de la population a reçu au moins une dose du vaccin Pfizer : un premier vol test a eu lieu lundi soir entre Tel Aviv et New York avec des passagers dotés de ce pass sanitaire.