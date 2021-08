EN DIRECT - 175.000 manifestants : mobilisation en recul pour les anti-pass sanitaire

AFRIQUE DU SUD





L'Afrique du Sud qui a bataillé pour obtenir des vaccins Covid trop rares, trop chers avant de lancer laborieusement sa campagne d'immunisation avec beaucoup de retard, est désormais confrontée à un inquiétant rejet du vaccin par une partie de sa population. En témoigne, l'exemple d'un centre de vaccination à Johannesburg, où la queue s'allongeait sans discontinuer il y a encore quelques semaines, contre quelques-unes ces jours-ci.





A ce jour, seulement 11% des adultes d'une population de 58 millions est complètement immunisée. Le pays officiellement le plus touché d'Afrique vaccine en ce moment les plus de 35 ans et s'ouvre vendredi aux plus de 18 ans. L'Afrique du Sud compte déjà plus de 2,6 millions de cas et près de 78.700 morts.