EN DIRECT - Covid-19 : les services de réanimation occupés à 90% en Ile-de-France

ÉCOLES DE LOS ANGELES





À Los Angeles, les écoles maternelles et élémentaires devraient rouvrir à la mi-avril, selon un accord conclu entre le district et un syndicat d'enseignants, suivis des collèges et lycées à la fin avril. Voilà presque un an que les élèves de Los Angeles sont passés à l'enseignement virtuel à cause de la pandémie et le deuxième plus grand district scolaire des États-Unis est à la traîne dans le processus de reprise des cours, alors que les experts et les parents soulignent que les jeunes souffrent de cette longue coupure.

"La bonne façon de rouvrir les écoles doit inclure le plus haut niveau de protection contre le Covid dans les écoles, une baisse continue du virus dans les communautés que nous servons et un accès au vaccin pour le personnel éducatif", ont demandé dans un communiqué le recteur de l'Académie et la présidente de United Teachers Los Angeles.