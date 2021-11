EN DIRECT - Covid-19 : plus de 9000 patients hospitalisés, une première depuis le 17 septembre

L'INDE REPREND SES EXPORTATIONS DE VACCINS DANS LE CADRE DU PROGRAMME COVAX





Le laboratoire pharmaceutique indien, Serum Institute of India (SII), filiale du groupe Poonawalla Investment and Industries, a annoncé vendredi la reprise de ses exportations de doses de vaccin anti-covid, pour répondre à la pénurie dans les pays les plus pauvres.





L'usine du Serum Institute of India (SII) à Pune, premier site indien fournisseur mondial de doses anti-Covid à destination des pays pauvres, était censé constituer le plus important maillon de la chaîne d'approvisionnement de Covax. Mais elle avait dû suspendre suspendre ses exportations face à la résurgence de l'épidémie en Inde et à sa propre pénurie de vaccins.





Le laboratoire table désormais d'ici à la fin de l'année sur un volume d'exportations dépassant son objectif initial de production sur la période, un milliard de doses de Covishield, sa version du vaccin AstraZeneca.