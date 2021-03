EN DIRECT - Origines du Covid-19 : les experts de l'OMS vont détailler leurs conclusions

DEUIL PATHOLOGIQUE





Visites interdites dans les hôpitaux, corps des défunts invisibles et intouchables, rites funéraires proscrits... L'épidémie de Covid-19 a fait plus de 94.000 morts en France, et laisse des centaines de milliers de personnes face à des deuils parfois insurmontables. Pour eux, une consultation psychologique unique à été créée par l'hôpital de Bobigny.





Pendant la première vague, soignants et proches des victimes avaient dénoncé des situations inhumaines. Ils ont été entendus : les droits de visite ont été assouplis dans les hôpitaux et, le 21 janvier, le Conseil d'Etat a pris un décret autorisant finalement la présentation des corps des défunts et les toilettes mortuaires.