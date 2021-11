EN DIRECT - Covid-19 : après la France, les Pays-Bas et la Belgique vont prendre de nouvelles mesures

FERMETURE PARTIELLE DES FRONTIÈRES BRITANNIQUES





Le Royaume-Uni va interdire les voyageurs en provenance de six pays d'Afrique - Afrique du Sud, Namibie, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe et Botswana - à compter de ce vendredi midi en raison du nouveau variant. "Les premières indications que nous avons de ce variant sont qu'il pourrait être plus transmissible que le variant Delta et que les vaccins dont nous disposons actuellement pourraient être moins efficaces", a indiqué le secrétaire d'Etat à la Santé, Sajid Javid. Selon lui, les scientifiques britanniques sont "très préoccupés" par ce variant, auquel l'Afrique du Sud attribue la récente augmentation des cas enregistrée dans le pays et qui a aussi été détecté chez des voyageurs du Bostwana ou de Hong Kong.