EN DIRECT - Covid-19 : la Fédération hospitalière de France appelle à rendre le vaccin obligatoire pour tous

RETOUR DES RESTRICTIONS EN POLYNÉSIE





Face à une épidémie qui s'accélère, le taux d'incidence est passé en deux semaines de 6 pour 100.000 habitants à 267 pour 100.000, les autorités ont voulu agir. Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ont donc annoncé le retour des restrictions. Elles entrent en vigueur ce samedi et pour un mois.





Les rassemblements publics sont désormais limités à 20 personnes et aucun événement rassemblant plus de 500 personnes n'est plus permis. Les mariages et anniversaires sont interdits dans les établissements publics, tout comme les concerts, expositions, brocantes et fêtes foraines. Très prisés en Polynésie, les bingos et combats de coqs sont aussi prohibés.





Les discothèques et salles de bals sont fermées. Les compétitions sportives peuvent se tenir, mais à huis clos. Les veillées funéraires ne pourront accueillir que 15 personnes et les lieux de culte la moitié de leur capacité d'accueil.