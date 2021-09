EN DIRECT - Obligation vaccinale : "9 soignants sur 10 sont vaccinés", affirme Gabriel Attal

MOINS DE DÉPENSES DE SANTÉ EN 2020





Les dépenses de santé ont atteint 209,2 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 0,4%, soit "la plus faible progression jamais observée", à cause des effets très contrastés du Covid, selon un rapport de la Drees. Malgré les milliards déversés pour endiguer l'épidémie, la France a dépensé à peine plus pour se soigner l'an dernier qu'en 2019. Un paradoxe lié au coup d'arrêt brutal du premier confinement, au printemps 2020.





Dans le détail, la "consommation de soins" a diminué en conséquence chez les dentistes (-8,9%), les médecins (-5%), mais aussi pour les transports sanitaires (-9,4%) et les auxiliaires médicaux (-11,9%), à l'exception notable des infirmières (+7,2%) "peu affectées par les mesures de restrictions sanitaires". À l'inverse, la baisse d'activité des hôpitaux n'a pas empêché une "accélération" des dépenses dans ce secteur (+3,7%), portée par les "surcoûts" dus au Covid et surtout par les primes, heures supplémentaires et hausses de salaires dans les établissements publics.