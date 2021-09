EN DIRECT - Covid-19 : près de 300.000 soignants toujours pas vaccinés

GABRIEL ATTAL REGRETTE L'ABSENCE D'UNE "UNION NATIONALE RÉPUBLICAINE EN FAVEUR DE LA VACCINATION"





Invité de Ruth Elkrief sur LCI, le porte-parole du gouvernement regrette que les opposants politiques n'aient pas appelé massivement à la vaccination cet été. "Nous avions besoin que les Français se fassent massivement vacciner, à un moment où nous étions dans une course de vitesse contre le variant", indique-t-il. "Grâce à l'intervention du président de la République le 12 juillet, 12 millions de personnes ont été se faire vacciner dans les six semaines. On n'a pas entendu Mme Pécresse, M. Bertrand, Mme Hidalgo ou M. Jadot pour défendre la vaccination."





"On ne les a pas non plus entendus réagir à des propos absolument scandaleux dans des manifestations anti-vaccination ou anti-pass sanitaire", poursuit le porte-parole du gouvernement. "On aurait pu avoir cette union nationale républicaine en faveur de la vaccination. On voit bien que c'est cela qui a protégé l'hôpital d'une nouvelle vague."