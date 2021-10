EN DIRECT - Covid-19 : "petite poussée" des contaminations, près de 5 000 cas par jour

DES SOIGNANTS CONTESTENT LA VACCINATION





Une trentaine d'agents de santé d'hôpitaux des Alpes-Maritimes, non vaccinés contre le Covid, ont contesté devant le tribunal administratif de Nice la suspension de leur contrat et du versement de leur salaire. Au total, 33 agents dont des infirmières, médecins ou aide-soignantes des centres hospitaliers d'Antibes, Cannes, Grasse, Nice, Menton et Saint-Etienne-de-Tinée et du centre communal d'action sociale (CCAS) de Cannes, ont déposé un recours devant le juge des référés du tribunal administratif.





Défendus par Me Jérôme Campestrini, ces agents demandent la suspension de l'exécution de décisions ayant prononcé à la mi-septembre "leur suspension pour non-exécution du processus vaccinal". L'avocat a plaidé l'urgence à statuer "car ces gens qui refusent le vaccin ne sont plus rémunérés et ne peuvent plus travailler", ce qui est "contraire à la liberté fondamentale de travailler".