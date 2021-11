EN DIRECT - Covid : plus de 14.600 cas en 24h, les indicateurs en hausse

RETOUR D'UN CONFINEMENT PARTIEL AUX PAYS-BAS





Pour endiguer une récente flambée de contaminations, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé vendredi le retour d'une série de restrictions sanitaires, lors d'une conférence de presse à La Haye : un "grand coup de quelques semaines, car le virus est partout, dans tout le pays, dans tous les secteurs et à tous les âges", a-t-il promis.





Parmi ces nouvelles mesures, qui entrent en vigueur samedi soir et courront sur au moins trois semaines, les bars, les restaurants et les magasins essentiels tels que les supermarchés devront fermer à 20h et les magasins non essentiels à 18h. Par ailleurs, les citoyens néerlandais sont appelés à ne pas accueillir plus de quatre personnes chez eux et à faire du télétravail, "sauf si cela n'est vraiment pas possible", a indiqué Mark Rutte.





Quant aux manifestations publiques, elles sont supprimées et les matchs de football seront joués à huis clos, y compris le match de qualification pour la Coupe du monde qui opposera les Pays-Bas et la Norvège la semaine prochaine. Les écoles restent toutefois ouvertes et les sorties hors du domicile autorisées.





Jeudi, le pays a enregistré 16.364 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, un record jamais atteint depuis décembre 2020. Les hôpitaux ont d’ores et déjà prévenu quant à eux qu’ils ne seraient pas en mesure de passer l’hiver dans les conditions actuelles, bien que 82% de la population soit totalement vaccinée.