EN DIRECT - Covid-19 : plus de 30.000 nouveaux cas, les services de réanimation toujours sous tension

VACCINATION POUR TOUS EN ALASKA





L'Alaska est devenu ce mercredi le premier État américain à ouvrir la vaccination contre le Covid-19 à toutes les personnes de 16 ans et plus, sans critères restrictifs. Cette mesure s'applique avec "effet immédiat" selon son gouverneur Mike Dunleavy qui a salué une "étape historique".





Le vaccin de Pfizer/BioNTech pourra être administré aux personnes de 16 ans et plus, tandis que ceux de Johnson & Johnson et Moderna seront réservés aux personnes de 18 ans et plus.