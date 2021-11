EN DIRECT - Covid-19 : près de 20.000 nouveaux cas et plus de 7500 patients hospitalisés ce mardi

SITUATION EN GUADELOUPE





En Guadeloupe, la grève générale illimitée contre l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire s'est poursuivi ce mardi, notamment au CHU de Pointe-à-Pitre, et au lendemain des heurts entre des pompiers grévistes et des gendarmes. Une manifestation rassemblait entre 300 et 400 personnes mardi matin devant l'hôpital.





L'appel à la grève générale illimitée avait été lancé pour lundi par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes de Guadeloupe pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19.