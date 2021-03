EN DIRECT - Covid-19 : nouvelle hausse du nombre de patients en réanimation

JEAN CASTEX ET LE "LOURD DÉFI" DE LA VACCINATION





En déplacement ce samedi matin dans le centre de vaccination de Saint-Maixent-l'Ecole, le Premier ministre Jean Castex a défendu l'efficacité du vaccin AstraZeneca : "Je ne me permettrais pas d'envoyer du poison à mes concitoyens"





Interrogé sur la campagne vaccinale, le Premier ministre a évoqué les semaines à venir : "On va avoir en avril un défi lourd à relever car on aura beaucoup de vaccins. On s'est fixé l'objectif de 10 millions de vaccinations au 15 avril et je ne désespère pas qu'on le dépasse. Mais il faut être prudent car les labos nous font quelques misères dans le respect de délais de livraison. Il faut s'adapter".