EN DIRECT - Covid-19 : nouveaux retards de livraison pour le vaccin AstraZeneca

VOYAGES





Alors que les frontières du continent européen sont toujours fermées, les Français désirant revenir sur le territoire depuis un pays hors de l'UE doivent fournir un motif impérieux et un test PCR pour embarquer. "Si des compagnies ne respectent pas ces règles, on les sanctionne et on ferme les vols. Utiopa Airlines, on a suspendu les vols pendant plusieurs jours", indique Clément Beaune.

"On fait tout pour que l’été soit le plus normal possible et que les gens puissent voyager. Aujourd’hui, je ne sais pas vous dire à partir de quand on pourra reprendre les voyages en Europe. J’espère qu’on pourra le faire cet été. Il faut le moment venu pouvoir réaccueillir des gens mais on ne le fera pas si ça met en risque notre situation sanitaire."