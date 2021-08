EN DIRECT - Covid-19 : toujours plus de 10.000 patients hospitalisés, dont plus de 2000 en réanimation

DES TESTS POUR LES ENFANTS DÈS 3 ANS





Israël a lancé dimanche une campagne de tests sérologiques anticoronavirus pour les enfants de trois ans et plus afin d'étudier les anticorps développés par les jeunes non vaccinés à la veille de la rentrée scolaire.





Malgré l'augmentation du nombre de contaminations dans le pays liée au variant Delta, le gouvernement israélien veut éviter de reporter la rentrée des classes, prévue le 1er septembre.





Israël a commencé la vaccination des enfants de plus de 12 ans et cette campagne de tests sérologiques est destinée aux enfants âgés entre 3 et 12 ans. Selon le ministère de l'Education, ces tests permettront d'étudier les anticorps développés par ces enfants s'ils ont déjà été contaminés.





Les enfants ayant développé suffisamment d'anticorps ne seront ainsi pas forcés de s'isoler s'ils sont exposés à une personne contaminée, limitant les problèmes dans les écoles.