Covid-19 : AstraZeneca reconnaît de nouvelles difficultés de production en Europe

FRONTIÈRE FRANCO-ALLEMANDE





Interrogé par LCI ce mercredi, le maire de Thionville, Pierre Cuny a fait part de son scepticisme quant à une possible fermeture de la frontière entre la France et l'Allemagne. "Prendre une décision de fermer les frontières et donc que cela pose un véritable problème pour celles et ceux qui travaillent en Allemagne, me semble prématurée", argue-t-il.