EN DIRECT - Covid-19 : un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Élysée

CASTEX TENTE DE RASSURER SUR LA VACCINATION





"On a beau déployer la vaccination, si les gens ne se font pas vacciner, à commencer par les soignants, cela apporte du trouble", a observé le Premier ministre Jean Castex, en déplacement mardi dans un hôpital d'Argenteuil dans le Val-d'Oise. "Je comprends qu'il y ait des gens qui hésitent. Mais les autorisations de mise sur le marché, la pharmaco-vigilance, etc. font qu'en France on est extrêmement sourcilleux, et à raison. En mon âme et conscience, je vois que toutes les précautions sont prises", a poursuivi le Premier ministre, en relevant que le vaccin restait "la principale arme" face au virus.