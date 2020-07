EN DIRECT - En Belgique, le port du masque désormais obligatoire dans "tout endroit à forte fréquentation"

BILAN FRANCE





Petit rappel de la situation sanitaire en France : 177.338 cas positifs au Covid-19 ont été recensés depuis le début de l'épidémie, soit 584 de plus en 24h, selon les données de Santé publique France d'hier soir. 114 clusters sont en cours d'investigation, soit 8 de plus en 24h. 6 départements sont en situation de vulnérabilité au vu de plusieurs indicateurs : à un niveau élevé en Guyane, à Mayotte et en Mayenne et à un niveau modéré dans le Finistère, en Gironde et dans les Vosges.