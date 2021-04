EN DIRECT - Covid-19 : le seuil des 6000 patients en réanimation quasiment atteint

RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENT





Ce mardi, le gouvernement espagnol a annoncé la prolongation jusqu'au 11 mai des restrictions concernant les vols en provenance du Brésil et d'Afrique du Sud. Ainsi, seuls les citoyens espagnols et andorrans et les résidents étrangers en Espagne et en Andorre peuvent prendre un avion en provenance de ces deux pays. Petite exception faite des passagers en transit international vers un pays non-Schengen avec une escale de moins de 24 heures. Ces derniers n'ont toutefois pas le droit de sortir de l'aéroport et ne peuvent pas non plus y rester plus de 24 heures.





Cette mesure instaurée le 2 février vise à mieux contrôler la propagation des variants du coronavirus en Espagne.