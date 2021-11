EN DIRECT - Nouveau protocole sanitaire au ski : "Une excellente nouvelle" pour le président de Domaine Skiables de France

MARTINIQUE : LA JUSTICE MAINTIENT L'ARRIVÉE DE LA TRANSAT JACQUES VABRE





Le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le recours déposé par plusieurs associations et particuliers visant notamment à interdire l'arrivée de la Transat Jacques Vabre en Martinique pour éviter la transmission du Covid-19 par d'éventuels porteurs sains. Pour le tribunal, "les restrictions relatives à l'entrée en Martinique s'appliquent pleinement, sans possibilité de dérogation, à l'ensemble des navigateurs, organisateurs de la course, familles des équipages".





Le règlement de la course prévoit que les navigateurs présentent un pass sanitaire au départ de l'épreuve du Havre dimanche et effectuent un test de dépistage antigénique à l'arrivée, estimée à 12 à 14 jours plus tard pour les plus rapides. La ville de Fort-de-France et la préfecture se sont par ailleurs entendues pour annuler le village d'arrivée de la course en cas de dégradation de la situation sanitaire.