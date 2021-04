EN DIRECT - Covid-19 : l'Allemagne se donne la possibilité d'imposer des couvre-feux

PLUS D'UN MILLION DE MORTS DU COVID-19 EN EUROPE





L'Europe a recensé plus d'un million de morts du Covid-19 depuis la découverte du coronavirus en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, lundi à 19h30. Les 52 pays et territoires de la région (qui va, à l'est, jusqu'à l'Azerbaïdjan et la Russie) totalisent au moins 1.000.288 décès (pour 46.496.560 cas).





Selon les derniers bilans disponibles, près de six décès sur 10 en Europe ont été déclarés dans six pays : au Royaume-Uni (127.100 décès, 4.373.343 cas), en Italie (114.612 décès, 3.779.594 cas), en Russie (103.263 décès, 4.649.710 cas), en France (99.163 décès, 5.067.216 cas), en Allemagne (78.452 décès, 3.011.513 cas) et en Espagne (76.525 décès, 3.370.256 cas).